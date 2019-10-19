Oyuncu, genç sevgilisi ile önceki gün Nişantaşı City’s AVM’deydi. El ele geziyorlardı.

'Gazeteciler var'

Hande Ataizi objektifleri görünce “Gazeteciler var” diyerek Dinç Aydoğdu’nun elini bıraktı.

'Umudumu yitirdiğim anda çıktı karşıma'

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu'yla evliliğe bakışlarını şöyle anlatmıştı:

Dinç benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Bir düzene girmek kötü bir şey değil, evlilik iyi bir şey hayatın bir düzene giriyor.

Hiç beklemediğim bir anda oldu. Umudumu yitirdiğim anda Dinç çıktı karşıma, beni gerçekten seven biri. Önceliğim mutlu olmak. Eğer evlenirsek çok küçük, basit bir şey olsun istiyoruz. Davul zurna olmasın istiyoruz.

'Çekincelerimi aştım'

Hande Ataizi aralarındaki yaş farkı içinse "Aramızda 20 yaş fark var. Evet, fazla görünüyor ve benim çekincelerim vardı. "Ben yaşlanacağım, güzelliğim gidecek, adam ise tam kıvamına gelecek" gibi çekincelerim vardı. Ama 7 ayda bunu aştım. Çünkü yan yana geldiğimizde de aramızda uçurum var gibi görünmüyor. Benim bu korkum vardı onu da yendim.

Evlenirsek çocuk işi kısmet ama doktora sordum olabiliyormuş. Leon’a bir kardeş olabilir ama tüp bebek istemiyorum." cümlelerini kullanmıştı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Hande Ataizi: Aramızda 20 yaş var ama sevgilimle fıstık gibiyiz!

Haberin fotoğrafları için tıklayın Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile halk otobüsünde görüntülendi

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