Oyuncu Hande Ataizi oğlu Leon ile anne oğuldan öte, arkadaş gibiler. Birlikte spor yapan Hande ve Leon buldukları her fırsatta Nişantaşı’ndaki evlerine komşu Maçka Demokrasi Parkı’na gidip eğleniyorlar. Hande ile oğlu, geçtiğimiz gün yine parktaydı. Birlikte koşup oynadıktan sonra salıncağa binip dakikalarca sallandılar. Hande “Salıncağa binmek o kadar keyifli ve eğlenceli ki çocukluk günlerime geri döndüm” dedi.

Peynir Kralına sade kutlama

Peysan Peynir’in sahibi, Ali Zafer Taciroğlu’nun 90’lı yıllardaki lakabı ‘Peynir Kralı’ydı. Modacı Nedret Taciroğlu ile evli olan Ali Bey 78 yaşına girdi. Ali Bey, yeni yaşını Boğaz’da bir restoranda, kızı Yasemin ile baş başa kutladı.

Aşıkların Kınalıada keyfi

Oyuncu Leyla Feray dört yıldır meslektaşı Serhat Teoman ile flört ediyor. Pandemi ve sosyal mesafe kurallarına son derece duyarlı olan aşıklar bu yaz tatile gitmeyip İstanbul’da kaldı. Denize girmek için ise hafta içi Prens Adaları’na gidiyorlar. Leyla Feray önceki gün annesi Lal Dedeoğlu ve sevgilisi Serhat ile birlikte Kınalıada’daydı.

Pastayı sevgilisinin suratından yedi

Oyuncu Aslı Bekiroğlu’nun DJ sevgilisi Can Koçkan geçen cumartesi günü 26 yaşına girdi. Doğum günü partisi, ünlü model Gizem Barlak’ın Alaçatı’da işlettiği Rakish adlı mekanda yapıldı. Can, doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra Gizem pastayı alıp, Can’ın yüzüne boca etti. Aslı da sevgilisinin yüzündeki pastayı yedikten sonra öperek yeni yaşını kutladı.

Viyana'da proje işbirliği

Dünyaca ünlü Türk modacı Atıl Kutoğlu, geçen ay Viyana’ya gidip pandemi döneminde kapattığı iki butiğini yeniden açmıştı. Ardından da düzenlediği defile ile 2020 – 2021 sonbahar – kış kreasyonunu tanıtmıştı. Fashion TV’nin patronu Michel Adam Lisowski ile Atıl Kutoğlu Viyana’nın ünlü restoranı Fabios’ta buluştular. Atıl “Michel, televizyonunda yenilikler yapmak istiyor, bu konuda fikir alışverişinde bulunduk. Benim de televizyonuna program yapmamı istiyor” dedi.

Maskesiz çıkmam abi

Minyatür sanatçısı Mehmet Sinan Kuran’ın Posthumous (öldükten sonra gerçekleşen anlamına geliyor) adını verdiği kişisel sergisini, Anna Laudel açtı. Sosyetik sima Yeşim Karakazan, Aslı Teymuroğlu ve Biricik Suden sergide sanatçı Mehmet Sinan Kural ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Covid-19’dan korunmak için takılan maske Yeşim’in dizinde, Mehmet Beyin boynunda, Aslı’nın da sağ kulağındaydı.

Maskeyi kurallara uygun kullanan tek kişi Biricik’ti. Onun bu halini görünce bir anda aklıma Biricik’in eşi Mazhar Alanson’un 90’lı yıllarda oynadığı reklam filminde kullandığı ve herkesin diline dolanan “Şapkasız çıkmam abi” repliği geldi.