Meksika'nın Yucatan Yarımadası’nda yer alan 'Cenote Ik Kil Doğal Çukuru'na giden Hande Doğandemir birbirinden cesur pozlar verdi.

'YÜKSEKLİK KORKUMU YENDİM'

Sosyal medya hesabından gezi deneyiminden bahseden güzel oyuncu, "70 metre derinliğinde, bir merdivenle alana ulaşıp oldukça yüksek bir yerden tatlı suya atlatıp yükseklik korkumu yendim. Mayalı hükümdarlar dinlenmek için burayı kullanıyormuş.." ifadelerini kullandı.

Hande Doğandemir'in paylaşımları kısa sürede 90 bin beğeni aldı.



