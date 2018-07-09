Ali Keser

Oyuncu Hande Doğandemir bir yıl fırtınalı aşk yaşadığı Mert Fırat’tan, Mayıs’ta ayrılmıştı. Çünkü Mert Fırat sosyetik güzel İdil Fırat’a gönlünü kaptırdı. Çift nişanlandı, Eylül’de evlenecek. Hande Doğandemir ise 2 hafta önce Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz ile Çeşme’de görüntülendi.

İkili aşk iddialarını yalanlarken “Ortak bir arkadaşımız sayesinde tanıştık” dedi. Hande Doğandemir’in yeni sevgilisinin ‘ortak arkadaş’ yani Mimar Taha Efe Kesgün olduğu ortaya çıktı. Hande Doğandemir’in eski sevgilisi Mert Fırat’a benzerliğiyle de dikkat çeken Taha Efe Kesgün’ün ailesiyle kurduğu Mim İnterni adlı şirketi var.

Mert Fırat ile Taha Efe Kesgün arasındaki benzerlik dikkat çekiyor.

BİRLİKTE İLK KARE

Hande Doğandemir ile Taha Efe Kesgün önceki akşam da arkadaş grubuyla Maslak’taki, Hünkar Kumkapı Geceleri adlı mekandaydı. “Arkadaşlarla yemek yiyoruz” demekle yetinen Hande Doğandemir kendisine eşlik eden grup hakkında bilgi vermedi. Mert Fırat konusunun açılmasını dahi istemedi.





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