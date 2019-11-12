Hande Erçel: Çok iyi partner olduk

Kanal D’nin 19 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek iddialı dizisi ‘Azize’de, Hande Erçel ile Buğra Gülsoy başrolde.

Hande Erçel (Azize) babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın oğlu ‘Kartal’a aşık olacak.

'Senaryoyu okuduğumda çok heyecanlandım'

Yıldız oyuncu rolü için şunları söyledi:

“Bence ‘Azize’ herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı bir karakter. Senaryoyu okuduğumda çok heyecanlandım. Buğra ile ilk kez bir projede buluştuk; çok iyi partner olduk. Bu ekrana yansıyacak.”

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği diziyi Volkan Kocatürk yönetiyor.

Tüm imkansızlıklara meydan okuyan tutkulu bir aşkın anlatıldığı dizinin kadrosunda Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Başak Daşman, Selen Öztürk, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz ve Tugay Mercan da var.





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