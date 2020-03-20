Magazin Hande Erçel evi dağıttı

Hande Erçel evi dağıttı

Magazin

Hande Erçel evi dağıttı

Hande Erçel corona virüs önlemleri kapsamında dışarı çıkmayan isimler arasında. Resme olan yeteneğiyle de tanınan Erçel, Instagram'dan ev halini paylaştı.

20 Mart 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Hande Erçel ile sevgilisi Murat Dalkılıç corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında evden çıkmayanlardan. Oyuncu, birlikte yaşadıkları villadan Instagram paylaşımı yaptı. Resme olan yeteneğiyle bilinen Hande Erçel bu kez kumaş boyadı. Çalışma malzemelerini de yere serip ortalığı biraz dağıttığını söyledi. O anları sevgilisi Murat Dalkılıç görüntüledi.

'Madem evdeyiz...'

Hande Erçel paylaştığı bu karenin altına “Madem evdeyiz, istediğimiz kadar dağıtabiliriz” yazdı. Murat Dalkılıç ise önceki akşam evlerinin salonundan Instagram aracılığıyla canlı konser verdi.


İlgili Haberler
Murat Dalkılıç-Hande Erçel çifti kira ödemekte zorlanıyorHande Erçel zarafeti ile göz doldurdu


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
“Koronavirüs benden korksun” tayfası
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ünlülerin foyasını ortaya çıkartan fotoğraflar