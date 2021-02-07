Magazin Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arası hâlâ çok iyi! Kavga yok spazm var

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arası hâlâ çok iyi! Kavga yok spazm var

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arası hâlâ çok iyi! Kavga yok spazm var

Dizi aşklarının gerçek olduğu iddia edilen oyuncu çift Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aralarının bozulduğu konuşuluyordu. İkili hakkında çıkan bu haberlere Kerem Bürsin'den cevap geldi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

07 Şubat 2021, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Kerem Bürsin’in 2019’da Serenay Sarıkaya’dan ayrıldığından beri kalbi boş. Hande Erçel ise geçen yaz Murat Dalkılıç ile ilişkisine son vermişti. Kerem ile Hande sezon başı aynı dizide buluşunca aralarında aşk dedikoduları çıkmıştı. Hatta Kerem Bürsin’in annesi sete gelip Erçel ile tanışmıştı. Ancak ikili her fırsatta “Sadece arkadaşız” demişti. Önceki gün kavga ettikleri, aralarının bozulduğu ve bu nedenle setin tatil edildiği haberlerine Kerem Bürsin’den yalanlama geldi.

Ev yaptırıyor

Aslında setin tatil olmasının iki nedeni vardı. Bürsin, Kanada’dan gelen ailesi ile vakit geçirmek için izin istedi. Hatta anne-babasını Hande Erçel ile havalimanında karşıladılar. İkinci nedeni ise Erçel’in geçirdiği boyun spazmı. Şu sıralar gözlerden uzak bir yerde ev yaptıran oyuncu, geçtiğimiz günlerde iddiaya göre; ustalarla tartıştı. Sebebi ise hiçbir şeyin istediği gibi olmaması... Üstüne set yorgunluğu da eklenince strese giren Hande’nin boyun bölgesinde kasılmalar oldu. İyileşene kadar çekimlere ara verildi.

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