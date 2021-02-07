Kerem Bürsin’in 2019’da Serenay Sarıkaya’dan ayrıldığından beri kalbi boş. Hande Erçel ise geçen yaz Murat Dalkılıç ile ilişkisine son vermişti. Kerem ile Hande sezon başı aynı dizide buluşunca aralarında aşk dedikoduları çıkmıştı. Hatta Kerem Bürsin’in annesi sete gelip Erçel ile tanışmıştı. Ancak ikili her fırsatta “Sadece arkadaşız” demişti. Önceki gün kavga ettikleri, aralarının bozulduğu ve bu nedenle setin tatil edildiği haberlerine Kerem Bürsin’den yalanlama geldi.

Ev yaptırıyor

Aslında setin tatil olmasının iki nedeni vardı. Bürsin, Kanada’dan gelen ailesi ile vakit geçirmek için izin istedi. Hatta anne-babasını Hande Erçel ile havalimanında karşıladılar. İkinci nedeni ise Erçel’in geçirdiği boyun spazmı. Şu sıralar gözlerden uzak bir yerde ev yaptıran oyuncu, geçtiğimiz günlerde iddiaya göre; ustalarla tartıştı. Sebebi ise hiçbir şeyin istediği gibi olmaması... Üstüne set yorgunluğu da eklenince strese giren Hande’nin boyun bölgesinde kasılmalar oldu. İyileşene kadar çekimlere ara verildi.

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