Hande Erçel: Özgür kız

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım ile 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin bebekleri Aylin Mavi, aynı sene dünyaya gelmişti.

YİNE AYLİN MAVİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Çekimlerden arta kalan zamanlarında yeğenini görmeye giden 27 yaşındaki Erçel, ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Hande Erçel, önceki gün yine Aylin Mavi ile birlikte çekilen karelerini paylaştı.

'SAÇLARIYLA OYNANMASINA BAYILIYOR'

Yeğeninin saçını topladığı anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, yeni gönderilerine, "Saçlarıyla oynanmasına bayılıyor. Özgür kız..." notunu düştü.

'HARİKA AİLEM'

Instagram'da 19 milyondan fazla takipçisi bulunan Erçel, 10 gün önce ablası, eniştesi ve yeğeni ile birlikte çekilen karesini, "Harika ailem" notuyla yayınlamıştı.

HANDE'NİN EV HALİ

Erçel, ev halini de takipçileriyle paylaşmıştı. Gri eşofmanı ile ayna karşısında poz veren Hande Erçel, fitliğini gözler önüne sermişti.



