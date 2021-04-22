Magazin Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yeni görüntüsü ortaya çıktı

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yeni görüntüsü ortaya çıktı

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yeni görüntüsü ortaya çıktı

'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrol oynayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde Hint Okyanusu'ndaki balayı adası olarak bilinen Maldivler'e gitmişti. İkilinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

22 Nisan 2021, Perşembe 14:19 Son Güncelleme:
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Herkes ikilinin aşk yaşamaya başladığını konuşurken, bu romantizm dolu tatilin bedavaya geldiği ve reklam çalışması olduğu iddia edildi. Erçel ve Bürsin’den sonra Gamze Erçel de adaya eşiyle birlikte giderek, kaldıkları oteli etiketleyerek paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.

İKİLİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Maldivler’de tatil yapan Erçel ve Bürsin’in yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüleri ise kimin sızdırdığı merak konusu oldu.







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