Bir dönem ayrı kalan ve şubatta ilişkilerine ikinci kez şans veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Ege'de aşk tazeledi. Barışma sonrası objektiflerden kaçan ikili, soluğu Yunanistan'ın Kos Adası'nda aldı.

İkili, daha sonra da Bodrum'da tatillerine devam etti. Görüntü vermekten kaçınan çift, Lujo Hotel'in geceliği 3 bin euro'luk (yaklaşık 20 bin lira) odasına kapandı. Üç gün boyunca Bodrum'da baş başa vakit geçiren ikili, önceki akşam da ABD'li şarkıcı Della Miles konserini izledi.

SAÇLARINI OKŞADI

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, 'Siyah İnci' lakaplı şarkıcının seslendirdiği parçalarla romantik anlar yaşadı. Bir yıllık ilişkileri boyunca hiç romantik pozlar vermeyen ikili, Bodrum'da aşka geldi. Oyuncu, konser esnasında başını Murat Dalkılıç'ın omzuna dayarken popçu da Hande Erçel'in saçlarını okşadı. (Takvim)



