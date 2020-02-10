Hande Erçel zarafeti ile göz doldurdu
Bir süre "Yüzümü dinlendireceğim" dizilerde yer almayacağını açıklayan Hande Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
10 Şubat 2020, Pazartesi 21:29 Son Güncelleme:
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En son Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize adlı dizi ile evlerimize konuk olan Hande Erçel son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Yırtmaçlı eteği ile son derece zarif görünen Erçel'e binlerce beğeni ve yorum geldi.
Güzel oyuncu Erçel, dizinin yayından kaldırılmasından sonra, bir süre yüzünü dinlendireceğini söylemiş, dizilerde ve filmlerde yer almama kararı almıştı.
Hande Erçel imaj değiştirdi
Geçtiğimiz günlerde yeni imajını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu hayranları tarafından çok beğenilmişti.
Hayranlarının "her halin çok güzel" şeklinde mesajlar atmıştı.
Hande Erçel'in paylaşımı ilk 1 saat içinde 450 binin üzerinde beğeni almıştı.