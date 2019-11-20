Hande Erçel'den çocuklara yardım eli
Annesini kanserden kaybeden oyuncu Hande Erçel, kendisiyle aynı kaderi yaşayan çocuklara 250 bin liralık yardım yaptı. İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Erçel'in bu hareketi takdir topladı.
Annesi Aylin Erçel'i 11 Ocak'ta kanserden kaybeden Hande Erçel, kendisiyle aynı kaderi yaşayanları unutmadı.
250 bin lira bağışladı
Oyuncu, geçen günlerde kozmetik markasının yüzü olmak için 750 bin liraya 'evet' demişti. Takvim'in haberine göre Hande Erçel, ücretin 250 bin liralık kısmıyla da annesini kanserden kaybeden çocuklara yardım eli uzattı.
Sessiz sedasız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Azize dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel'in bu hareketi takdir topladı.
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