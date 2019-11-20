Annesi Aylin Erçel'i 11 Ocak'ta kanserden kaybeden Hande Erçel, kendisiyle aynı kaderi yaşayanları unutmadı.

250 bin lira bağışladı

Oyuncu, geçen günlerde kozmetik markasının yüzü olmak için 750 bin liraya 'evet' demişti. Takvim'in haberine göre Hande Erçel, ücretin 250 bin liralık kısmıyla da annesini kanserden kaybeden çocuklara yardım eli uzattı.

Sessiz sedasız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Azize dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel'in bu hareketi takdir topladı.





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