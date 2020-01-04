Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakteri ile büyük çıkış yapan Hande Erçel'in, Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile de yıldızı parlaşmıştı.

Ancak oyuncunun rol aldığı soni dizilerin reytinglere yenik düşmesi bir süre ekranlardan uzak kalma kakarı almasında etkili oldu.

Yüzünü dinlendirecek

Azize dizisinin yayından kaldırılmasından sonra bir sürü yüzünü dinlendireceği söylenen oyuncu, dizilerde ve filmlerde yer almama kararı aldı.

Azize dizisinin başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel yer alıyordu. İmkansız bir aşk hikayesinin konu alan dizi malesef reyting kurbanı oldu.

Azize dizisinin oyuncu kadrosu

Buğra Gülsoy (Kartal Alpan)

Hande Erçel (Azize Günay)

Mustafa Yıldıran (Balkan Alpan)

Mustafa Avkıran (Barbaros Karakaya)

Duygu Sarışın (Asya Gündoğan)

Selen Öztürk (Tuna Alpan)

Tugay Mercan (Okan)

Başak Daşman (Yıldız Alpan)

Çetin Sarıkartal (İskender Alpan)

Orhan Kılıç (Adnan Bardar)

Serkan Altıntaş (Yaman Özsoy)

Asuman Çakır (Aynur Alpan)

Ufuk Şen (Hasan Alpan)

Ceylan Batı (Ceyda Alpan)

Zeynep Kızıltan (Gül Alpan)

Efekan Can (Kuzey Alpan)

Ece Miray (Selin Alpan)





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