Hande Erçel'den yeğenine her ay beşibiryerde
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01 Mart 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz aralık ayında Aylin adını verdiği kızını dünyaya getirmişti. Yeğeniyle doğduğu günden bu yana yakından ilgilenen Hande Erçel, onun geleceği için de yatırım yapmaya başlamış. Ünlü oyuncu, her ay 10 bin TL değerinde olan beşibiryerde alıyormuş. Bu altın yatırımını Erçel, yeğeninin ilerideki eğitim hayatı için değerlendirecekmiş.
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