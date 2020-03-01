Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz aralık ayında Aylin adını verdiği kızını dünyaya getirmişti. Yeğeniyle doğduğu günden bu yana yakından ilgilenen Hande Erçel, onun geleceği için de yatırım yapmaya başlamış. Ünlü oyuncu, her ay 10 bin TL değerinde olan beşibiryerde alıyormuş. Bu altın yatırımını Erçel, yeğeninin ilerideki eğitim hayatı için değerlendirecekmiş.

Sibel Can’ın yeni oyuncağı

Sibel Can uzun süredir kurduğu hayali gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, kendisine uzun zamandır istediği Porsche marka araç aldı. Bu yeni oyuncağı için 1 milyon lira ödedi.