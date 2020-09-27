Hande Erçel’in 'Bazlama surat' davasında karar

Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’ın geçen yıl sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp “Bazlama surat” diye yorum yapması üzerinehukuk savaşı başlattı. Kılınç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Erçel, İstanbul asliye hukuk mahkemesine de başvurarak 15 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Aynı zamanda savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Erçel’in dava açmasının ardından Lütfü Alp Kılınç, avukatı tarafından yapılan açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kılınç’ın avukatı tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Müvekkilim doğduğu, büyüdüğü yöre itibarıyla Anadolu’nun bağrından kopmuş biri olup bazlama ekmeğinin çok sevilen bolca tüketilen bir ekmek türü, yani bir nimet olmasından ötürü Sn. Hande Erçel ile ilgili olarak ‘bazlama surat’ ifadesini kullanmıştır. Bu ifade asla hakaret amaçlı kullanılmamış olup Sn. Hande Erçel’in herkesçe malum olan yüz güzelliğine esprili bir şekilde teşbihte bulunulmuştur.”

Ceza davası açıldı

Erçel, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde ise Kılınç’ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istedi. Erçel, ayrıca yapılan paylaşımların kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek Kılınç’ın içeriklerine erişim yasağı konulmasını da talep etti. Kılınç hakkında “Kişileri huzur ve sükununu bozma” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul asliye ceza mahkemesine dava açıldı.

Mahkeme tazminat davasını reddetti

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen tazminat davasının karar duruşmasına Hande Erçel’in avukatı, müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunun sabit olduğunu belirterek davanın kabulü yönünde karar verilmesini istedi. Kılınç’ın avukatı ise davanın reddini talep etti. Mahkeme, Erçel’in açtığı tazminat davasının reddine karar verdi.







