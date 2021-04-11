Magazin Hande Erçel'in kıyafetlerinin fiyatı olay oldu

Hande Erçel'in kıyafetlerinin fiyatı olay oldu

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Hande Erçel'in kıyafetlerinin fiyatı olay oldu

'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, ev halini paylaştı. Ünlü oyuncunun kıyafetlerinin fiyatı gündem oldu.

11 Nisan 2021, Pazar 22:10 Son Güncelleme:
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Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor

Güzel oyuncu son olarak, evindeki aynanın karşısında, çiçekler arasında verdiği pozları Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

20 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Erçel'in, üzerindekilerin fiyatı dikkat çekti.

1167 TL'LİK KOMBİN 

Hande Erçel'in giydiği hırka, bluz ve şortun değeri 1167 TL. (Hırka fiyatı 529 TL, bluz fiyatı 339 TL, şort fiyatı ise 299 TL.)

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