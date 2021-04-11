Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor

Güzel oyuncu son olarak, evindeki aynanın karşısında, çiçekler arasında verdiği pozları Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

20 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Erçel'in, üzerindekilerin fiyatı dikkat çekti.

1167 TL'LİK KOMBİN

Hande Erçel'in giydiği hırka, bluz ve şortun değeri 1167 TL. (Hırka fiyatı 529 TL, bluz fiyatı 339 TL, şort fiyatı ise 299 TL.)