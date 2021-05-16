Hande Erçel'in mayosunun fiyatı güneşten daha çok yakıyor
Sen Çal Kapımı dizisi sezon finali yapınca Kerem Bürsin'le soluğu Maldivler'de alan Hande Erçel, tatilinden yeni fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Hande Erçel'in mayosunun fiyatı ise dudak uçuklattı.
16 Mayıs 2021, Pazar 20:42 Son Güncelleme:
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Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali yapmasının ardından Maldivler'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin aşkları belgelenmişti.
MAVİ MAYOLU POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
Instagram'da en çok takipçisi (21 milyon) bulunan ünlülerden olan Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği aşk tatilinden yeni fotoğraflar yayınladı.
Hande Erçel'in mayosu: Off-white; 3300 TL.
Gözlüğü Bottega Veneta; 4 bin TL.
27 yaşındaki oyuncu, palmiye ağaçlarının altında mavi mayosu ile verdiği pozlarla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Erçel'in kareleri bir saatte, yaklaşık 2 milyon beğeni aldı.