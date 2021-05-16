Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali yapmasının ardından Maldivler'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin aşkları belgelenmişti.

MAVİ MAYOLU POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da en çok takipçisi (21 milyon) bulunan ünlülerden olan Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin ile gittiği aşk tatilinden yeni fotoğraflar yayınladı.

Hande Erçel'in mayosu: Off-white; 3300 TL.

Gözlüğü Bottega Veneta; 4 bin TL.

27 yaşındaki oyuncu, palmiye ağaçlarının altında mavi mayosu ile verdiği pozlarla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. Erçel'in kareleri bir saatte, yaklaşık 2 milyon beğeni aldı.







