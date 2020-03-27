Hande Kazanova Akasya Instagram hesabında takipçileriyle buluşuyor
Hayatın her alanına dokunan Akasya bu kez #Evdekal söylemi destekleyerek, Instagram hesabından paylaşmış olduğu içerikleri ile mesafeleri ortadan kaldırıp kültür, sanat, edebiyat, müzik alanında özel konukları ve bilgilendirici içerikleri, canlı yayınları ile evde kalmayı ve #Evdekeşfetmeyi öneriyor. Astrolog Hande Kazanova, burçların evde nasıl vakit geçireceğini, enerjiyi yukarıya çekme yöntemlerini ve daha birçok konuyu bu akşam saat 20.00’da Akasya Instagram hesabında anlatacak.
27 Mart 2020, Cuma 14:08 Son Güncelleme:
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Mesafeleri yakınlaştırmak istediğimiz bu günlerde Akasya, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verici, motive edici, eğlenceli içeriklerini ve canlı yayınlar aracılığıyla takipçileri ile paylaşacak . Çeşitli konularda alanında uzman konukları ağırlayacak olan Akasya, 27 Mart Cuma akşamı saat 20.00’da Astrolog Hande Kazanova’yı takipçileriyle buluşturacak.
Kazanova, herkesin evde vakit geçirdiği bu dönemde burçlar özelinde enerjiyi yukarı çekmek, vakti değerlendirmek üzerine yorumlarını Akasya instagram hesabında canlı yayınında paylaşacak. Hande Kazanova, Akasya Instagram hesabı üzerinden takipçilerini bekliyor.
Son olarak sesiyle beğeni toplayan müzisyen Selin Geçit, Akasya Instagram hesabının yarın akşam 20:00’da gerçekleşecek canlı yayın konuğu olacak. Sanatçı canlı performansı ile en sevilen şarkıları yorumlayacak.