Hande Kazanova Akasya Instagram hesabında takipçileriyle buluşuyor

Mesafeleri yakınlaştırmak istediğimiz bu günlerde Akasya, bu kez sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verici, motive edici, eğlenceli içeriklerini ve canlı yayınlar aracılığıyla takipçileri ile paylaşacak . Çeşitli konularda alanında uzman konukları ağırlayacak olan Akasya, 27 Mart Cuma akşamı saat 20.00’da Astrolog Hande Kazanova’yı takipçileriyle buluşturacak.

Kazanova, herkesin evde vakit geçirdiği bu dönemde burçlar özelinde enerjiyi yukarı çekmek, vakti değerlendirmek üzerine yorumlarını Akasya instagram hesabında canlı yayınında paylaşacak. Hande Kazanova, Akasya Instagram hesabı üzerinden takipçilerini bekliyor.

Son olarak sesiyle beğeni toplayan müzisyen Selin Geçit, Akasya Instagram hesabının yarın akşam 20:00’da gerçekleşecek canlı yayın konuğu olacak. Sanatçı canlı performansı ile en sevilen şarkıları yorumlayacak.