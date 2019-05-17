Niran Ünsal’ın kızı Hande Ünsal Kanal D’nin magazin programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Katıldığı programda Hande Ünsal özel hayatı ve magazin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın takipçileri Niran Ünsal’ın kızı Hande Ünsal kimdir? sorusunu aratıyor. Peki, Hande Ünsal kimdir? Hande Ünsal kaç yaşında? İşte Hande Ünsal’ın hayatına dair detaylar…

HANDE ÜNSAL KİMDİR?

Hande Ünsal, 1991 yılında doğdu. Türk pop şarkıcısıdır. 1990 yılında Kaan Canbağ ile evlenen şarkıcı Niran Ünsal‘ın, bu evlilikten doğan tek çocuğudur. Aynı zamanda Nida Ünsal’ın yeğenidir. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur.

2011 yılının henüz başlarında Kumar adlı single parça çıkararak müzik dünyasına ilk adımını attı. Fakat insanlar onu Aydın Kurtoğlu’nun ‘Köle’ isimli şarkısındaki kadın vokal sesiyle tanıdı. ‘Köle’ isimli şarkıya ayrı bir lezzet katan Ünsal, kısa sürede ismini geniş bir kitleye duyurmuş oldu.

2013 yılında, uzun süredir birlikte olduğu Serkan Balkan ile hayatını birleştirdiğinde, henüz 21 yaşındaydı.



