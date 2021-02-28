Hande Ünsal, yeni klibi için kamera karşısına geçti. Çekimden bir gün önce 29 yaşına giren Ünsal’a ekibi sürpriz yaptı. Tüm ekip, üzerinde sanatçının şarkılarının notalarını ve fotoğraflarını içeren bir pastayla Ünsal’ın doğum gününü kutladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Ünsal, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Canlı canlı dilek tutuyorum, Allah’ım pandemi bir an önce bitsin” dedi.

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