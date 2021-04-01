Magazin Hande Yener: Artık kanla beslenmiyorum

Hande Yener: Artık kanla beslenmiyorum

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Hande Yener: Artık kanla beslenmiyorum

Hem ‘En İyi Pop Kadın Sanatçısı’, hem de ‘Yılın En Tarz Albümü’ ödülünü alan Hande Yener yıllar sonra barıştığı Demet Akalın’la ilgili konuştu.

01 Nisan 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Hande Yener, Gossipmag Business dergisinin Çırağan Sarayı’nda düzenlediği ödül töreninde yıllar sonra barıştığı Demet Akalın’a dair konuştu.

Popçu, “O günleri kötü hatırlamıyorum. Atışmalarımız bile akıl doluydu. Tatlı tatlı kavga ediyorduk. İnsanlar eğleniyordu. Bazen özlüyorum. Ama yok bir daha öyle olmaz. Sağlıklı yaşama geçtim ben. Artık kanla beslenmiyorum” dedi.

Sonra şakayla karışık ekledi:

“Eskiden herkes, bizi rakip görürdü. Şu an öyle bir yarışta değiliz. Çünkü ben çok önde tur attım! Hatalarım bile güzel.”

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