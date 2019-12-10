2020 yılında 20. yıl özel albümünü çıkartmaya hazırlanan Hande Yener yeni albümünün, biten pop müziğine yeniden hayat vereceğini söyledi.

"Rap müzik pop müziği yendi"

Pop müzikte gerileme olduğunu belirten Hande Yener "Rap müzik pop müziği" yendi diyerek meslektaşlarına gönderme yaptı: Yeni bir şey yapmayanlar yüzünden şu anda pop müzik bitti.

"İğrenç müzik yapılıyor" diyen Yener, "Güzel bir temizlik oldu. Allah razı olsun rap müzik yapanlardan. Benim yapamadığımı yaptılar onlara teşekkür ediyorum ellerine sağlık. Mekanı cennet olsun hepsinin" açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Hande Yener'in 2020 imajı

Kariyerinin 20. yılını özel bir albümle kutlayacak olan Hande Yener imaj değişikliği yapmıştı.

Şarkıcı, “Değişim benim ilacım. Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım" demişti.