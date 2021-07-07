Hangi sayı hangi şekil?

MALZEMELER

Plastik ya da köpük tabaklar, keçeli kalem, makas.





NASIL OYNANIR? Tabakların içini dörde bölün. Bir tarafa sayıyı yazın. Diğer 3 tarafına da o sayıda farklı şekiller çizin. Daha sonra tabağı bu bölümleri ayıracak şekilde kesin. Bu parçaları karıştırın. Çocuğunuzun şekil ve sayılarını eşleştirmesini isteyin.