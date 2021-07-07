Etkinlik Rehberi Hangi sayı hangi şekil?

Hangi sayı hangi şekil?

Etkinlik Rehberi

Hangi sayı hangi şekil?

Bu oyunla çocuğunuzun hatırlama ve hafıza becerileri güçlenirken kavramsal olarak düşünme ve muhakeme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 13:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MALZEMELER

Plastik ya da köpük tabaklar, keçeli kalem, makas.


NASIL OYNANIR? Tabakların içini dörde bölün. Bir tarafa sayıyı yazın. Diğer 3 tarafına da o sayıda farklı şekiller çizin. Daha sonra tabağı bu bölümleri ayıracak şekilde kesin. Bu parçaları karıştırın. Çocuğunuzun şekil ve sayılarını eşleştirmesini isteyin.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Evcilik oyunları için yaratıcı etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder