Hangi sayı hangi şekil?
Bu oyunla çocuğunuzun hatırlama ve hafıza becerileri güçlenirken kavramsal olarak düşünme ve muhakeme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 13:43 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
Plastik ya da köpük tabaklar, keçeli kalem, makas.
NASIL OYNANIR? Tabakların içini dörde bölün. Bir tarafa sayıyı yazın. Diğer 3 tarafına da o sayıda farklı şekiller çizin. Daha sonra tabağı bu bölümleri ayıracak şekilde kesin. Bu parçaları karıştırın. Çocuğunuzun şekil ve sayılarını eşleştirmesini isteyin.