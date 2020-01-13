Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve merakla izlenen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam yayınlanan bölümde en çok merak uyandıran sorulardan birisi ''Hangisi 2019'da The Economist dergisince dünyanın en pahalı şehri unvanını paylaşan 3 şehirden biri değildir?" oldu. İşte izyenlerin merak ettiği o sorunun cevabı...

Hangisi, 2019’da The Economist dergisi tarafından açıklanan “Dünyanın En Pahalı Şehri” unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?

A- Paris

B- Londra

C- Hong Kong

D- Singapur

CEVAP: Londra