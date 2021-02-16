Magazin Hanife Gürdal eşinden neden boşandığını gözyaşlarıyla anlattı!

Hanife Gürdal eşinden neden boşandığını gözyaşlarıyla anlattı!

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Hanife Gürdal eşinden neden boşandığını gözyaşlarıyla anlattı!

Lerzan Mutlu'nun programına katılan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal Kemal Ayvaz'dan neden boşandığını gözyaşlarıyla anlattı.

16 Şubat 2021, Salı 14:14 Son Güncelleme:
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İzdivaç programlarında tanınan ardından sosyal medyada başını açmasıyla olay yaratan fenomen gelin Hanife Gürdal, geçtiğimiz yıl evlendiği Kemal Ayvaz'la boşanma kararı aldı.

Mutlu anlarını sıklıkla sosyal medyada paylaşan Gürdal, boşanma kararıyla beraber Kemal'le olan fotoğraflarını sildi. Lerzan'la Çok Mutlu programında konuşan Hanife Gürdal, gözyaşlarına boğularak neden boşanmak istediğini anlattı.

Ailesi tarafından sevilmiyor

Gürdal, boşanmasının nedenini Kemal Ayvaz'ın ailesi olarak gösterdi. Kafasının oldukça karışık olduğu anlaşılan Hanife, programda aslında boşanmak istemediklerini fakat Kemal'in kendisinin arkasında durmadığını, Kemal'in ailesi tarafından sevilmediğini söyledi.

'Boşanmayalım'

Kemal'in birçok kez ''Boşanmayalım'' diyerek kendisine geldiğini fakat ailesinin kendisini istemediğini söyledi. Kemal'in ailesine hiç yaranamadığını söyleyen Hanife, evlilik programına katıldığı için ilişkinin en başından beri eşinin ailesinin kendisini istemediğini ifade etti.

Gözyaşlarını tutamayan Gürdal, Kemal’in ailesinin baskısı altında kaldığını ve Ayvaz’ın ailesine karşı kendisini korumadığını ifade etti.

'Bir evlilik programına çıktım diye bana karşı önyargılılar'

Hanife Gürdal canlı yayında, ''Her konuda o kadar üstüme geldiler ki, kendimi çok yalnız hissettim. Bir evlilik programına çıktım diye bana karşı önyargılılar'' dedi. Gürdal, ''Herkes kendi namus bekçiliğini yapsın'' diyerek sitemini dile getirdi.

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