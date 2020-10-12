Han’ın evlendiğini öğrenen Safiye ne yapacak?

TRT 1’in salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen dizisi Masumlar Apartmanı, beşinci bölümüyle yarın ekrana gelecek.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ve kısa sürede izleyicilerin ilgi odağı haline gelen Masumlar Apartmanı, yaşam, aşk ve aile kavramlarına ilişkin herkesin sadece kendine sorabildiği sorularla, hayatın içinden olaylarla, belki de “herkesin kendisinden bir parça bulabileceği” karakterleri ve çarpıcı öyküsüyle, yine ekran başına izleyicileri kilitleyecek…

Yeni bölüm ipuçları

Peki Masumlar Apartmanı'nın beşinci bölümünde neler olacak?

Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır.

Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar.

Hikmet, Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılır.







