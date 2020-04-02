Hannover nerede? Hannover hakkında bilgi

Almanya’nın kuzeyinde yer alan, Niedersachsen eyaletinin başkenti Hannover, dünyaca ünlü fuarları ile bilinmekte. Şehrin içinden geçen Leine Nehri ve yeşil alanlarıyla dikkat çeken bir şehir. Şehir ekonomisini fuarlardan elde etmekte. 2000 yılında EXPO fuarına ev sahipliği yapan Hannover’e turistler fuar veya doğa ile iç içe tatiller yapmak için gitmekte.

Hannover’de ne yenir?

Almanya mutfağı genel olarak sosis ve etten oluşmakta. Domuz eti yemeklerde çok fazla kullanılmaktad. Patates, Alman mutfağının vazgeçilmez sebzesi. Neredeyse her yemekte yemeğin yanında patates servis edilir. Çok fazla tüketilen diğer sebzeler ıspanak, havuç ve lahana. Sebzeler haşlanarak, yemeklerin yanında yenir. Et yemeklerinin dışında deniz ürünleri de ülkede çok fazla tüketilir. Pasta ve turta bölgede önemli bir yere sahip.

Asparagus

Asparagus yani kuşkonmaz, Hannover’de yenen ve en çok sevilen sebze yemeklerinden biri. Ana yemeklerin yanında sosla servis edilir.

Elma Çorbası

Elma Çorbası, Kuzey Avrupa’da yer alan birçok ülkede tüketilmekte. Elma çorbası, pişirilmiş elma ve kuru üzümden yapılmakta.

Smoked Ell (Füme Yılan Balığı)

Smoked Ell (Füme Yılan Balığı), Hannover’de çok fazla tüketilen bir yemek. Dereotu ve özel kremalı sos ile ikram edilen Smoked Ell, turistler tarafından bölgenin ünlü balık restoranlarında yenmekte.

Hochzeitssuppe

Hannover’de yapılan düğünlerde ikram edilen Hochzeitssuppe, tavuk suyu ve eti, erişte, kuşkonmaz, kuru üzüm, köfte, yumurta içeren besleyici bir çorba.

Şarap

Hannover Almanya’nın diğer şehirlerinden farklı olarak bira yerine kırmızı veya beyaz şarap tüketmekte.

Schlachtplatte

Schlachtplatte, kırmızı ve beyaz etten yapılan bir ızgara. Hannover’de denenmesi gereken lezzetlerden biri.

Shrimp Rolls

Hannover’in deniz kıyısı bölgesinde çok fazla karides bulunmakta. Shrimp Rolls, sandviç ekmeği arası karides.

Welfenspeise

Welfenspeise, süt ve vanilyadan yapılan hafif, leziz bir tatlı.

Hannover’de gezilecek yerler

Hannover, Almanya’nın kuzeyinde bulunmakta. Yıl içinde düzenlenen fuarlara ev sahipliği yapan Hannover, sanayi, hizmet ve ticaret kenti. Hannover’in tarihi 11. yüzyıla dayanmakta. Tarihte ilk balıkçıların yaşamış olduğu bölge Leine Nehri sayesinde 13. Yüzyıldan sonra ticaret merkezi konumuna geldi. 2. Dünya Savaşında şehir çok fazla tahrip edildi.. Bu nedenle Hannover’de çok fazla tarihi eser bulunmamakta. Şehrin en çok dikkat çeken yerlerinden biri yapay göldür. Hannover, doğal güzellikleriyle, parklarıyla, tarihi bina ve sosyal alanlarıyla ziyaretçilerini mutlu etmekte. Günümüzde Hannover’de yer alan eserler bu geçmiş devirlere ışık tutmakta.

Herrenhausen Bahçeleri

Barok tarzına sahip Herrenhausen Bahçeleri, 1692-1714 tarihleri arasında yapıldı. 2. Dünya Savaşı’nda tahrip edilen Herrenhausen Bahçelerinde günümüzde birçok konser ve etkinlik düzenlenmekte.

Yeni Belediye Binası

2. Wilhelm döneminden kalan, kale görünümünde, 10 hektarlık araziye sahip Yeni Belediye Sarayı, 1913’te kullanıma açıldı. Yeni Belediye Binasında tüm Hannover’in büyüleyici manzarasını izledikten sonra yapının içerisinde yer alan restoranda lezzetli yemekler yiyebilirsiniz.

Sprengel Müzesi

Sprengel Müzesi, modern sanatlar alanında Almanya’nın en büyüleyici koleksiyonuna sahip. 1979 yılında ziyaretçilere açılan Sprengel Müzesi içinde bulunan eserlerin sayısı gün geçtikçe arttığı için müze 2010’da genişletildi.

Nanas

Kadın hareketlerini desteklemek için 8 farklı sanatçı tarafından 1960’lı yıllarda tasarlanan Nana Heykelleri, Hannover’in en önemli yerleri arasından biri.

Hayvanat Bahçesi

1865 yılında 22 hektarlık bir alan üzerine kurulan Hayvanat Bahçesi, Hannover’e gelen çocuklu ziyaretçilerin gezilecek listesinde en üst sıralarda. Hayvanat Bahçesi, 8 farklı temaya sahip ve içerisinde 250’ye yakın farklı hayvan türü bulunmakta

Eski Şehir

2. Dünya Savaşında çok fazla tahrip olan, yenileme programıyla eski ihtişamına kavuşan Eski Şehir, tarihi bir öneme sahip. Eski Şehir’i gezerken dinlenmek için oturabileceğiniz kafe ve restoranlar bulunmakta.

Deniz Yaşamı Akvaryum

Deniz Yaşamı Akvaryumu içinde 160 farklı tür, 2500’ün üzerinde denizde yaşayan canlı bulunmakta. İçerisinde birbirinden eğlenceli etkinliklerin yapıldığı Deniz Yaşamı Akvaryumu içerisinde farklı ekosistemlerde yaşayan deniz canlıları hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Maschsee Gölü

Maschsee Gölü, kentin uğradığı sel baskınlarının olumsuz etkilerini azaltmak için tasarlanmış fakat işsizliğe çare olması ve propaganda amaçlı olarak yapıldı. Halkın kullanımına 1936 yılında açıldı. Günümüzde Maschsee Gölü, ziyaretçilerine su sporları yapma imkanı sunar.

Leibniz Evi

Leibniz Evi, 1499 yılında inşa edildi. 2. Dünya Savaşında tahrip olan Leibniz Evi, şu anda etkinlikler için kullanılmak.

Eilenriede Ormanı

640 hektarlık alana kurulan Eilenriede Ormanı, doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyen turistlerin uğrak noktası. 1950 yılından itibaren halkın kullanımına açıldı.

Tarih Müzesi

Tarih Müzesi, savaş döneminde tamamen yok edilmiş, 2013 yılında tekrar inşa edildi.

Hannover 96 Stadı (HDI Arena)

Hannover 96’nın inşası 1954 yılında sona erdi. Hannover 96’nın maçlarının oynandığı stad, futbol maçlarının dışında rugby, Amerikan futbolu gibi karşılaşmalara da ev sahipliği yapmakta.

Şehir Parkı

Bodur ağaçlardan oluşan korular, gül ve mevsim çiçeklerinin bulunduğu Şehir Parkı, Hannover’in özel bölgelerinden biri.

Lister Kulesi

Lister Kulesi, şehrin savunması için inşa edildi. Günümüzde güvenli ortamı ve içerisinde bulunan bira bahçeleri ile çocuklu ailelerin uğrak noktasıd.

Marienburg Şatosu

Kral 5. George’nin eşine doğum günü hediyesi olarak 1858-1867 yılları arasında gotik tarzda inşa edilen Marienburg Şatosu, bölgenin önemli eserlerinden biri.



