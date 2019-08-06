Buray, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Poll Production organizasyonu Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında sahneye çıkan şarkıcı, “Sen Sevda mısın?”, “Kimsenin Suçu Yok”, “Mecnun”, “İstersen” gibi sevilen şarkılarının yanı sıra “Hatıram Olsun”, “Aşk Layık Olanda Kalmalı”, “Kimler Geldi Kimler Geçti” gibi cover şarkıları da söyledi.

Ünlü şarkıcıyı izleyenler arasında Oğuzhan Koç, Hande Erçel, Murat Dalkılıç, Emrah Karaduman gibi ünlü isimler de vardı.

Konseri sevgilisi Murat Dalkılıç ile izleyen Hande Erçel evlilik sorularını, “Şu an öyle bir şey söz konusu değil. İkimiz de işimizde gücümüzdeyiz. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek” şeklinde yanıtladı.

DOĞAYI SEVİN

Tema Vakfı gönüllüsü Buray, gecede doğanın korunması için çağrı yaptı. Şarkıcı, “Doğayı sevin. Çünkü doğayı seven insanı da sever, kadını da sever, hayvanları da sever. Şiddet olmaz. Bütün geleceğimiz doğadadır” diye konuştu.