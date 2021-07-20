Etkinlik Rehberi Hareket zamanı

Hareket zamanı

Etkinlik Rehberi

Hareket zamanı

Bu oyun çocuklarınızın hareket ve koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olacaktır. Zarları kendiniz yaparsanız çizme-kesme- yapıştırma faaliyetleri motor becerileri destekleyecektir.

20 Temmuz 2021, Salı 14:35 Son Güncelleme:
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Malzemeler: İki adet zar (evde kendiniz kartondanoluşturabilirsiniz) / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

 Bir zarın her bir yüzeyini doldurmak için çocuğunuzla birlikte ayak, kol, baş, el, bacak ve gövde resmi çizin. Diğer oluşturduğunuz zarın her bir yüzeyini 1’den 6’ya kadar numaralandırın. Zarları oluşturduktan sonra sıra oynamaya geliyor. İki zarı da aynı anda atın. Diyelim ki sayıların olduğu zar 3, vücut bölümlerinin olduğu zar ise kol resminin olduğu yere denk gelsin. Çocuğunuza ‘Zarlar kolunu üç kere sallamanı söylüyor’ şeklinde ifade edin. Hareketleri kendi isteğinize göre çeşitlendirebilirsiniz..

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