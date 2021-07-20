Hareket zamanı

Malzemeler: İki adet zar (evde kendiniz kartondanoluşturabilirsiniz) / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Bir zarın her bir yüzeyini doldurmak için çocuğunuzla birlikte ayak, kol, baş, el, bacak ve gövde resmi çizin. Diğer oluşturduğunuz zarın her bir yüzeyini 1’den 6’ya kadar numaralandırın. Zarları oluşturduktan sonra sıra oynamaya geliyor. İki zarı da aynı anda atın. Diyelim ki sayıların olduğu zar 3, vücut bölümlerinin olduğu zar ise kol resminin olduğu yere denk gelsin. Çocuğunuza ‘Zarlar kolunu üç kere sallamanı söylüyor’ şeklinde ifade edin. Hareketleri kendi isteğinize göre çeşitlendirebilirsiniz..