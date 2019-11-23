Harika Avcı pansiyonda mı yaşıyor? Açıklama geldi

‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen Onur Akay, Harika Avcı’nın bir pansiyon odasında yaşamaya başladığını ve zor günler geçirdiğini duyurdu:

"Harika Avcı İstanbul Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başladı. Maddi sıkıntılar nedeni ile her şeyini satan Harika Avcı’nın pansiyon parasını ise Avustralya’da yaşayan bir fanı ödedi. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı.

'Dolandırıcılık olaylarından sonra zor günler geçirmeye başlamıştı'

Avcı, yaşadığı büyük dolandırıcılık olaylarından sonra maddi olarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Elinde belli bir miktar parası kalmıştı ve çevresi ev alması için kendisini zorlamıştı. Ancak ev almayan Avcı, o parayı da harcadı.

'Harika Avcı’ya yardım eli uzatılması gerekiyor'

Ayrıca kiloları nedeni ile mide küçültme ameliyatı da olmuş, çok zayıflamış ve tanınmaz bir hale gelmişti. Bozulan psikolojisi nedeni ile evden hiç dışarı çıkmıyordu ve doğalgaz parasını bile ödeyemiyordu.Şimdi ise elinde olanları da kaybeden ve bir Cahide Sonku olayı yaşayan Harika Avcı’ya yardım eli uzatılması gerekiyor."

Bu haberlerin ardından Harika Avcı sosyal medya hesabından açıklama yaptı:





Bu haberi de okudular Harika Avcı, bıçaklı saldırıya uğradı





Bu haberi de okudular Harika Avcı'nın annesi hayatını kaybetti