Haritayı değiştiren öğrenci, orduda işe başladı

Rusya’da deniz harp okulu öğrencisi Marina Migunova, 2016’da uydu görüntülerini karşılaştırıyordu. Rusya’ya bağlı Arktik Okyanusu üzerindeki bölgede bir hareketlilik gördü.

5 KÜÇÜK ADA BULUNDU

Rusya Donanması, öğrenci Migunova’nın raporu üzerine Franz Josef Toprakları olarak bilinen bölgede keşfe çıktı. Migunova’nın katıldığı gezide beş küçük yeni ada oluştuğu görüldü.

Boyutları bir futbol sahasının sekizde biri ile 8 futbol sahası büyüklüğünde değişen 5 ada, buzulların erimesiyle ortaya çıkmıştı.

Marina Migunova, onur ödülüyle mezun olduktan sonra orduda okyanus mühendisi olarak çalışmaya başladı.

Yeni adalar, Rusya topraklarına katıldı. Böylece iklim krizi nedeniyle bir ülkenin haritası daha güncellenmiş oldu.

Arktik Okyanusu’nda buzulların 1952’den bu yana erime miktarı 2 ila 5 metre olarak gösteriliyor.



