HarmonyOS 2.0 işletim sistemli yeni Huawei ürünleri duyuruldu

Huawei online etkinliğinde, Huawei Watch3 Serisi ve Huawei MatePad Pro dahil olmak üzere HarmonyOS 2 destekli bir dizi cihazı tanıttı.

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı saati Huawei Watch 3 Serisi, şirketin öne çıkan ürünlerinden biri oldu. Kavisli bir cam ekrana ve 316L paslanmaz çelik kasaya sahip bu saat, farklı basınç seviyelerini algılayan ve kullanıcı girişine yanıt olarak dokunsal geri bildirim sağlayan yepyeni bir saat kurma koluna sahip. Ürün, akıllı telefonunuzla aynı telefon numarasını ve veri planını paylaşarak telefon görüşmeleri yapmaya ve müzik dinlemeye de olanak tanıyor.

HarmonyOS ile çalışan ilk akıllı saat olan Huawei Watch 3 Serisi, çok işlevli bir seyahat asistanı hizmeti sunmak için Huawei akıllı telefonlarla doğrudan entegre oluyor. İşlevsellik, doğrudan akıllı telefondan akarak tüm yolculuk ve uçuş bilgilerini bir bakışta erişilebilir hale getiriyor. Havaalanından eve dönerken toplu taşıma kullanıldığında hem saat hem de telefon son varış noktasına yaklaşıldığını hatırlatıyor.





Huawei Watch 3 Serisi, 100'den fazla egzersiz modunu destekleyen profesyonel bir fitness ve sağlık yöneticisi gibi çalışıyor. Yeni bir yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörüyle donatılan saat, ilk kez vücut sıcaklığını ölçmeyi destekliyor. Ayrıca kan şekeri yönetimi, düşme tespiti ve SOS işlevlerini de desteklediği gibi, sağlık durumunu gerçek zamanlı izlemek ve yönetmek için de kullanılıyor. Ayrıca kullanıcının ne zaman su veya ilaç içmesi gerektiği gibi unutulması kolay detayları da hatırlatıyor.

Huawei Watch 3 Serisi ayrıca Watch 3 Pro için akıllı modda 5 gün ve ultra uzun pil ömrü modunda 21 gün süren ultra uzun bir pil ömrüne sahip. Watch 3 ise Akıllı modda 3 gün ve ultra uzun pil ömrü modunda 14 gün pil süresine sahip.

Yeni Huawei MatePad Pro, muhteşem bir 12,6 inç OLED FullView ekrana ve şu anda piyasada bulunan tüm tabletler arasında en yüksek olan yüzde 90 ekran-gövde oranına sahip. HarmonyOS'un dağıtık veri yönetimi ve görev planlama yetenekleriyle desteklenen MatePad Pro ister ofiste ister çizim tahtasında olsun farklı senaryolarda kullanıcının üretkenliğini ve yaratıcılığını ikiye katlamak için akıllı telefonlar ve PC'lerle sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabiliyor.

Huawei MatePad Pro tarafında karşımıza 10,8 inç ve 12,6 inç olmak üzere iki farklı seçenek çıkıyor. Burada 12,6 inç’lik model amiral gemisi olarak geçiyor ve gücünü Kirin 9000E işlemciden alıyor. 60 Hz OLED panel kullanan tablet, tam sekiz farklı hoparlöre sahip ve 10.050 mAh pile 14 saat video oynatabiliyor. 45W kablolu, 27W kablosuz ve 10W ters kablosuz hızlı şarj sunan büyük MatePad Pro, HarmonyOS temelli ancak yine de Android’den çok da farklı bir arayüz / kullanıcı deneyimi getirmiyor. Arkasında üçlü kamera sistemi olan 12,6 inç Huawei MatePad Pro, Android tabletleri sevmeyenler için en iyi alternatiflerden birisi olmuş durumda. Bu arada tablet için özel klavye ile M Pencil (Sadece 9 ms gecikme sunan yeni sürüm) stylus kalem desteği de sunuluyor. 10,8 inç MatePad Pro ise sürpriz ve ilginç olarak gücünü Snapdragon 870 işlemciden alıyor. Bu arada firmadan yine ilginç olarak Snapdragon 865 kullanan bir MatePad 11 tablet modeli de gelmiş durumda. Bu yine modern bir tasarımı olan HarmonyOS‘lu tablet 120 Hz bir LCD ekrana sahip ve 12 saat video oynatabiliyor. HarmonyOS üzerinden iPad’leri ve bir bakıma da Mac’leri akla getiren bir arayüzü bulunan yeni tabletler, çiftli dock kullanımını merkeze alıyor. HarmonyOS’un kendi merkezinde ise gelişmiş uygulama marketi App Gallery yer alıyor. HarmonyOS üzerinden telefon ekranları tabletlere aktarılabiliyor, tabletler harici bir ikinci ekran olarak kullanılabiliyor.

ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan ve çiftli mikrofon yapısıyla bu konuda güçlü olduğu aktarılan FreeBuds 4, 14.3 mm dinamik sürücüleri ile kağıt üzerinde çok yüksek ses kalitesi getiriyor. Çoklu bağlantı desteğine sahip olan Kirin A1 işlemcili Huawei FreeBuds 4, bu sayede AirPods gibi kullanışlı bir kullanıcı deneyimi getiriyor. Örneğin tablette film izlerken telefonunuz çalarsa, FreeBuds 4 filmi durduruyor ve telefonunuzdan telefon görüşmesi yapmanıza imkan tanıyor. Görüşme bittiği zaman film izlenmeye devam edilebiliyor. Maksimum performansı elbette Huawei’nin ürünleriyle veren kablosuz kulaklık, yüksek bir pil ömrüne sahip. Model 15 dakikalık şarj ile 2.5 saatlik bir dinleme getiriyor. Normal kullanım ömrü 4 saat. Hazne ile toplam 22 saate çıkılabiliyor. Ürünün şarj özellikli haznesinde kablosuz şarj desteği de var.