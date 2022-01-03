HarmonyOS 3.0'ın çıkış tarihi belli oldu
Huawei, kullanıcı sayısı 220 milyonu aşan HarmonyOS işletim sisteminin yeni sürümü HarmonyOS 3.0’ın ne zaman yayınlanacağını duyurdu.
03 Ocak 2022, Pazartesi 14:58 Son Güncelleme:
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HarmonyOS 3.0 işletim sisteminin bu yıl Temmuz ayında resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Lansman büyük olasılıkla ikinci çeyrekte, muhtemelen Haziran ayına yakın bir zamanda yapılacak.
Huawei'nin Çin Yeni Yılı sırasında bir etkinlik düzenleyeceği söyleniyor ancak söz konusu etkinlikte hangi duyuruların yapılacağı belli değil. HarmonyOS 3.0 geliştirici önizleme sürümü geçtiğimiz yılın Ekim ayında yayınlanmıştı.
Huawei kısa süre önce yaptığı açıklamada HarmonyOS kullanıcı sayısının 220 milyonu geçtiğini açıklamıştı.
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