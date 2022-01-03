HarmonyOS 3.0 işletim sisteminin bu yıl Temmuz ayında resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Lansman büyük olasılıkla ikinci çeyrekte, muhtemelen Haziran ayına yakın bir zamanda yapılacak.

Huawei'nin Çin Yeni Yılı sırasında bir etkinlik düzenleyeceği söyleniyor ancak söz konusu etkinlikte hangi duyuruların yapılacağı belli değil. HarmonyOS 3.0 geliştirici önizleme sürümü geçtiğimiz yılın Ekim ayında yayınlanmıştı.

Huawei kısa süre önce yaptığı açıklamada HarmonyOS kullanıcı sayısının 220 milyonu geçtiğini açıklamıştı.



