Harran Üniversitesi 75 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Harran Üniversitesi bünyesine 75 sözleşmeli sağlık personeli alıyor. Harran Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda 75 (yetmişbeş) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.