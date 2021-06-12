Öksüz ve yetim olan Harry’nin Hogwarts büyücülük okulunda yaşadığı maceraların konu edildiği Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi, J.K. Rowling’in aynı isimli romanından uyarlandı. Bir anda büyük bir kitleye ulaşan Harry Potter ve Felsefe Taşı ile ilgili sergiler, müzeler ve filmde kullanılan eşyaların satıldığı mağazalar pek çok ülkede Harry Potter hayranları tarafından ziyaret edilmeye başlandı…

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Chris Columbus, senaristliğini ise Steve Kloves ve J.K. Rowling’in üstlendiği Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi ilk olarak 1 Şubat 2002’de izleyiciyle buluştu.

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç Harry Potter'ın ailesi daha o bebekken şaibeli bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Hem öksüz hem de yetim kalan Harry'nin sığınabileceği tek yer, ona pek de iyi davranmayan teyzesinin yanıdır. Annesi ve babası geçmişte ünlü bir büyücü olmasına rağmen bu gerçek Harry’den saklanırken, genç adam 11 yaşına geldiğinde yetenekleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Kısa süre sonra da Hogwarts büyücülük okuluna davet mektubu alır. Harry, Hogwarts’ta bir yandan büyücülük yeteneklerini geliştirirken, diğer yandan kendini beklemediği maceraların içinde bulur.

HARRY POTER VE FALSEFE TAŞI FİLMİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI KİMLER?