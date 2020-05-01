Uzun süredir kanser tedavisi gören oğlu Pars'ı kaybeden Harun Tan, Instagram hesabından Vural Candar'ın bir şiirini paylaştı:

"Sonra mı? Sonra gömdük ne varsa içimize... Anlaşılmasın diye bir de çiçek ektik üzerine. Altı mezar, üstü bağ bahçe."

Ebru Şallı yorum yaptı

Harun Tan'ın bu duygu yüklü şiirli paylaşımına Ebru Şallı da yorum yaptı. Şallı'nın "Melek bahçesi ilk kez görüyorum”‬ yorumu ise herkesi duygulandırdı.

Ebru Şallı'nın bir yıldır Lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars Tan, 16 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Corona virüs önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars, bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı’ndan taşınacak.







