Magazin Hasan Can Kaya Konuşanlar programının yeni bölümlerini YouTube'dan kaldırdı

Hasan Can Kaya Konuşanlar programının yeni bölümlerini YouTube'dan kaldırdı

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Hasan Can Kaya Konuşanlar programının yeni bölümlerini YouTube'dan kaldırdı

Hasan Can Kaya, YouTube'da son haftaların en çok izlenen programlarından biri olan Konuşanlar'ın tüm bölümlerini kaldırdı. Hasan Can Kaya, yayın hayatına 1 Ocak 2021'de başlayacak Acun Ilıcalı'nın dijital içerik platformu Exxen ile anlaşınca Konuşanlar'ın tüm bölümlerini YouTube'dan sildi.

19 Aralık 2020, Cumartesi 18:13 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuyla anlaşan ve Konuşanlar ile son haftaların en dikkat çeken isimlerinden komedyen Hasan Can Kaya, Konuşanlar'ın bütün bölümlerini YouTube'dan kaldırdı. Konuyla ilgili konuşan Hasan Can Kaya, yeni projelerin geleceğini açıkladı.

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Konuşanlar'ın bölümlerinin silinmesine gelen tepkiler üzerine Hasan Can Kaya, YouTube'da yaptığı canlı yayınıyla uzun bir açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

Hasan Can Kaya, o yayında Konuşanlar Tv'nin yayın hayatına devam edeceğini ve ilk olarak da Simpsons tarzı bir çizgi film için çalıştıklarını söyledi. İsmi de 'Ekmek Kapısı' olacak.

Konuşanlar devam edecek mi?

Hasan Can Kaya, Konuşulanlar bölümlerinin kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Kaya, Konuşanlar YouTube'da var olmaya devam edeceğini, kapanmayacağını ve yeni projelerin geleceğini ifade etti.

Acun Ilıcalı'dan açıklama

Tepkiler sonrası Acun Ilıcalı da Twitter'dan açıklama yaptı: 'Hasan Can’ın çalışmalarını sürdürüp daha başarılı olabilmesi için emeğinin karşılığını bir ölçüde alması gerekiyor.'

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