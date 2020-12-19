Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuyla anlaşan ve Konuşanlar ile son haftaların en dikkat çeken isimlerinden komedyen Hasan Can Kaya, Konuşanlar'ın bütün bölümlerini YouTube'dan kaldırdı. Konuyla ilgili konuşan Hasan Can Kaya, yeni projelerin geleceğini açıkladı.

Konuşanlar'ın bölümlerinin silinmesine gelen tepkiler üzerine Hasan Can Kaya, YouTube'da yaptığı canlı yayınıyla uzun bir açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

Hasan Can Kaya, o yayında Konuşanlar Tv'nin yayın hayatına devam edeceğini ve ilk olarak da Simpsons tarzı bir çizgi film için çalıştıklarını söyledi. İsmi de 'Ekmek Kapısı' olacak.

Konuşanlar devam edecek mi?

Hasan Can Kaya, Konuşulanlar bölümlerinin kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Kaya, Konuşanlar YouTube'da var olmaya devam edeceğini, kapanmayacağını ve yeni projelerin geleceğini ifade etti.

Acun Ilıcalı'dan açıklama

Tepkiler sonrası Acun Ilıcalı da Twitter'dan açıklama yaptı: 'Hasan Can’ın çalışmalarını sürdürüp daha başarılı olabilmesi için emeğinin karşılığını bir ölçüde alması gerekiyor.'