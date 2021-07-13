Hasan Cevher kimdir? Hasan Cevher kaç yaşında ve nereli? soruları Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’nde yaşanan üzücü olayın ardından pek çok kişi tarafından yaşanıyor. Alınan bilgilere göre, Hasan Cevher, bir polis memuru tarafından silahlı saldırıya uğradı ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti….

HASAN CEVHER KİMDİR?

Hasan Cevher, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenli şube müdürlüğü yaparken, 2020 yılında Hakkari'ye tayin olmuştu.

2 çocuk babası Cevher tayin olduğu yerde Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre bayan komiseri rahatsız etti. Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş açtı. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, şehit saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Cevher, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.