Eski CHP İstanbul Milletvekili ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş (87), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

42'nci hükümetin içişleri bakanı, 18'inci ve 22'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Ankara'da sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Güneş'in cenazesi, yarın saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenecek törenin ardından perşembe günü memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde toprağa verilecek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hastaneye giderek, Güneş ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Güneş'in oğlu Utkan Güneş ve torunu Hasan Fehmi Güneş'e başsağlığı diledi. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da eşlik etti.



