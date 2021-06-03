Magazin Hasan Saltık hayatını kaybetti

Hasan Saltık hayatını kaybetti

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Hasan Saltık hayatını kaybetti

Yapımcı ve Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi sonrası 57 yaşında hayatını kaybetti. Saltık’ın acı haberini alan dostları sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.

03 Haziran 2021, Perşembe 00:27 Son Güncelleme:
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Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yâd edeceğim." notunu düştü.

SANAT CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Usta isim Hasan Saltık'ın vefat haberini alan sanatçı dostları, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. 

Sabahat Akkiraz: Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık hakka yürüdü. KALAN Yola, müziğe, kültürümüze hizmetin. Nur içinde uyu. Çok erken oldu. Çok üzgünüm.

Ferhat Tunç: Kalan Müzik sahibi ve hemşehrimiz Hasan Saltık’ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm Saltık Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun

Şevval Sam: En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum.

Haluk Levent: Abimiz... Daha çok işimiz vardı Hasan abi :( #hasansaltık

İlkay Akkaya: Devrin daim olsun kardeşim, güzel şeyler sundun hayata ve tez olsun devrin çok şey öğrendin hayattan. #HasanSaltık

Derya Bengi: RIP #HasanSaltık tam bir serseri, hakiki bir kahramandı. Anadolu müziğine katkısı konservatuarlardan ve TRT'den daha değerli, daha muteber, daha kalıcıdır.

HASAN SALTIK KİMDİR?

Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.

İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.

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