Hasan Yalnızoğlu, çocukların davetini kırmadı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan çocuklar tarafından kurulan “Çıplak Ayaklar” tiyatro grubundan oyuncularını izlemesi üzerine davet alan Hasan Yalnızoğlu çocukların isteğini geri çevirmedi.

Geçen günlerde Menteşe’ye giden Hasan Yalnızoğlu, çocukların kendi imkanlarıyla hazırladıkları oyunu izledikten sonra, miniklerle bol bol sohbet etti.

'BANA İLAÇ OLDULAR'

Onların yüzündeki gülümseme ve mutluluk tarif edilemez diyen Hasan Yalnızoğlu, “İyi ki beni davet etmişler. Onları mutlu ettiysem ne mutlu bana. Her birinin gülümsemesi bana ilaç oldu” dedi.