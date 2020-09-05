Hem pratik hem lezzetli: Haşhaşlı tatlı tarifi
Haşhaşlı tatlılar son zamanların en çok sevilen lezzetlerinden birisi oldu. Siz de sevdiklerinize hazırlamak için haşhaşlı tatlı tarifi arıyor ya da haşhaşlı tatlı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Haşhaşlı tatlı tarifi için "Haşhaşlı tatlı tarifi, haşhaşlı tatlı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
05 Eylül 2020, Cumartesi 12:51 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız haşhaşlı tatlı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevidklerinize hazırlamak için haşhaşlı tatlı tarifi arıyor ya da haşhaşlı tatlı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Haşhaşlı tatlı tarifi için "Haşhaşlı tatlı tarifi, haşhaşlı tatlı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Haşhaşlı tatlı tarifi
Haşhaşlı tatlı malzemeleri
- 250 gr margarin (oda ısısında)
- 2 yumurta
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 3~3.5 su bardağı un
- 1 su bardağı irmik
- 2 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
- Yarım su bardağı pudra şekeri
Üzeri için
- 1 çay bardağı haşhaş tohumu
- Yarım su bardağı süt
- Ceviz içi
Şerbeti için
- 4 su bardağı toz şeker
- 3.5 su bardağı su
- Yarım su bardağı portakal suyu
- Yarım limonun suyu
Haşhalı tatlı yapılışı
Şerbet için şeker, su ve portakal suyunu tencereye alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 5-6 dakika daha kaynatın ve ocaktan alarak soğumaya bırakın. Margarin, yumurta, vanilya, rendelenmiş portakal kabuğu, irmik ve şekeri bir kapta karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyip iyice yoğurun. Hamurdan parçalar kopartıp yuvarlayın. Önce süte ardından haşhaş tohumuna bulayın ve yağlanmış tepsiye dizin. Her birinin üzerine ceviz içi yerleştirip 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Tatlıları fırından alıp 5 dakika beklettikten sonra şerbeti üzerine kepçe ile gezdirin. Ara ara tepsideki şerbeti kaşık ile üzerine gezdirin ve en az 2 saat beklettikten sonra servis yapın.