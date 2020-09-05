Hem pratik hem lezzetli: Haşhaşlı tatlı tarifi

Tadına doyamayacağınız haşhaşlı tatlı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevidklerinize hazırlamak için haşhaşlı tatlı tarifi arıyor ya da haşhaşlı tatlı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Haşhaşlı tatlı tarifi için "Haşhaşlı tatlı tarifi, haşhaşlı tatlı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Haşhaşlı tatlı tarifi

Haşhaşlı tatlı malzemeleri

250 gr margarin (oda ısısında)

2 yumurta

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3~3.5 su bardağı un

1 su bardağı irmik

2 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

Yarım su bardağı pudra şekeri

Üzeri için

1 çay bardağı haşhaş tohumu

Yarım su bardağı süt

Ceviz içi

Şerbeti için

4 su bardağı toz şeker

3.5 su bardağı su

Yarım su bardağı portakal suyu

Yarım limonun suyu

Haşhalı tatlı yapılışı

Şerbet için şeker, su ve portakal suyunu tencereye alın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 5-6 dakika daha kaynatın ve ocaktan alarak soğumaya bırakın. Margarin, yumurta, vanilya, rendelenmiş portakal kabuğu, irmik ve şekeri bir kapta karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyip iyice yoğurun. Hamurdan parçalar kopartıp yuvarlayın. Önce süte ardından haşhaş tohumuna bulayın ve yağlanmış tepsiye dizin. Her birinin üzerine ceviz içi yerleştirip 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Tatlıları fırından alıp 5 dakika beklettikten sonra şerbeti üzerine kepçe ile gezdirin. Ara ara tepsideki şerbeti kaşık ile üzerine gezdirin ve en az 2 saat beklettikten sonra servis yapın.



