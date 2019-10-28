Hasta, ambulanstan yola düştü

Aşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, hareket halindeki ambulanstan çıkmaya çalışırken yola düştü. O anlar, ambulansın arkasında hareket eden araçtan görüntülendi

28 Ekim 2019, Pazartesi 13:38 Son Güncelleme:
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Hasta, ambulanstan yola düştü

Olay, Dnipropetrovsk eyaletinde bulunan Novomoskovsk şehrinde meydana geldi. Aşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, ambulansın arka kapısından çıkmaya çalıştı.


Kafasında travma meydana geldi

Sağlık görevlileri adamı tutmakta başarısız olunca adam yola düştü. Düşme sırasında aşırı alkollü adamın kafasında travma meydana gelirken, güvenlik nedeniyle hastaneye polis eşliğinde götürüldü.

DHA

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