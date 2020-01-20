Hasta babasına robot kedi hediye etti
Kanada Ontario’da emekli nakliye şirketi yöneticisi Robert Wyatt (88) ömrü boyunca sayısız kedi sahiplenmişti. Bir dönem aynı anda 9 kediye birden bakmıştı. 8 çocuk babası Wyatt’a birkaç yıl önce demans teşhisi konuldu. Hastalığının ilerlemesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak aylarca kaldığı hastanede en çok kedileri özledi. Kızı Cheryl Yates (61) babasının “Bir kedinin başını okşamayı çok isterdim” sözü üzerine ona robot kedi hediye etti. Gerçek kedi gibi tepkiler veren robot kediyle çok mutlu olan Wyatt, bu son arzusu yerine geldikten iki hafta sonra da hayata gözlerini yumdu.
Kanada, Ontario, Peterborough'daki 88 yaşındaki büyükbaba Robert Wyatt, hayatı boyunca düzinelerce kediyi evlat edinmiş ve bir noktada dokuzu kadar bakım yapmıştı. Robert, geçen yıl Ağustos ayında Peterborough Bölgesel Sağlık Merkezinde kalıcı olarak hastaneye kaldırıldı ve 10 yıl boyunca demans ile mücadele etti. Ancak evcil hayvan sahibi olmayı çok özledi. Kızı 61 yaşındaki Cheryl Yates'e kedi arkadaşlığını tekrar istediğini söyledi. Cheryl ona, demansı olan yaşlı insanlara arkadaşlık ve rahatlık getirmek için özel olarak tasarlanmış gerçek bir kedi gibi görünen, hisseden ve hareket eden robotik bir kedi yavrusu hediye etti. Robert, yeni dostuna Buddy adını koydu.
https://twitter.com/AlzheimersBRACE/status/1218128762866491392
Kediyi görüğü anda sevince boğulan babası hakkında, 'Babam hastaneye gittiğinden beri bir kedi istiyor. Her zaman kedileri vardı. Bir zamanlar dokuz tanesiyle birlikte yaşıyordu. Bana kedilerini ne kadar özlediğini söyledi. Hastaneye kaldırıldığından beri bir kediyle tekrar uyumak istediğini dile getirdi. Babama robot bir kedi aldığım için o kadar mutluyum ki. Armağanına verdiği tepki paha biçilemezdi' dedi.
Robert, kedi sahibi olduktan iki hafta sonra hayata veda etti. Kızı, onun son dileğini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.
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