Hasta babasına robot kedi hediye etti

Kanada, Ontario, Peterborough'daki 88 yaşındaki büyükbaba Robert Wyatt, hayatı boyunca düzinelerce kediyi evlat edinmiş ve bir noktada dokuzu kadar bakım yapmıştı. Robert, geçen yıl Ağustos ayında Peterborough Bölgesel Sağlık Merkezinde kalıcı olarak hastaneye kaldırıldı ve 10 yıl boyunca demans ile mücadele etti. Ancak evcil hayvan sahibi olmayı çok özledi. Kızı 61 yaşındaki Cheryl Yates'e kedi arkadaşlığını tekrar istediğini söyledi. Cheryl ona, demansı olan yaşlı insanlara arkadaşlık ve rahatlık getirmek için özel olarak tasarlanmış gerçek bir kedi gibi görünen, hisseden ve hareket eden robotik bir kedi yavrusu hediye etti. Robert, yeni dostuna Buddy adını koydu.





Kediyi görüğü anda sevince boğulan babası hakkında, 'Babam hastaneye gittiğinden beri bir kedi istiyor. Her zaman kedileri vardı. Bir zamanlar dokuz tanesiyle birlikte yaşıyordu. Bana kedilerini ne kadar özlediğini söyledi. Hastaneye kaldırıldığından beri bir kediyle tekrar uyumak istediğini dile getirdi. Babama robot bir kedi aldığım için o kadar mutluyum ki. Armağanına verdiği tepki paha biçilemezdi' dedi.

Robert, kedi sahibi olduktan iki hafta sonra hayata veda etti. Kızı, onun son dileğini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

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