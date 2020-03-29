'Hasta corona mı?' diyen saldırgan ambulansın camlarını kırdı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da gece geç saatlerde yeni tip corona virüs (Kovid-19) ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ve şüpheli şahsı alarak hastaneye doğru hareket eden ambulansın önü bir kişi tarafından kesildi.

Arabasından inerk 112 çalışanlarına, “Hasta kim? Corona mı? Ne olmuş? Anlatsanıza” diye ardı arkasına sorular soran şahsa 112 çalışanları hasta mahremiyeti açısından hastanın bilgilerini vermedi. Bunun üzerine hızını alamayan şahıs önce ambulansı yumruklamaya başladı. Yaşanılanlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra aynı şahıs tarafından araç ile tekrar kesildi. Bu kez şahıs eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı. Hızla olay yerinden kaçan 112 ekibi, en yakın polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi oldu. Hasta ise polis karakolunda bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Ambulanstaki sağık çalışanı daha önce mülteci çocuklarına müdahale etmişti

Yaşanan tüm bu dehşet anlarını sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz sosyal medya hesabından paylaştı. Büşra Kayalı daha önce Yunanistan güvenlik güçlerinin biber gazı sıktığı mülteciler ile çocuklarına müdahale etmiş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ''Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa’nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın'' cümleleriyle övülmüştü.

Yaşadıkları dehşet verici anları anlatan Durmaz, kendilerine saldıran şahsın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Bakan Koca'dan geçmiş olsun telefonu

Öte yandan Büşra Kayalı Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Durmaz, "Gece saat 03.40'ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.



















