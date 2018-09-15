Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

İstanbul Şişli'de bu sabah hasta taşıyan ambulansın sürücüsü, yolda karşıya geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda bulunan ağaca çarparak durabildi.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada ambulans şoförü, ambulansta bulunan bir sağlık personeli, bir hasta ve bir de hasta yakını ile birlikte 2 kadın yaya yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yayalardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cemil ÖZDEMİR-Mehmet İlkay ÖZER / DHA