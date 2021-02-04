Türkiye Hasta ziyaretinde 30 kişiye corona virüs bulaştı

Hasta ziyaretinde 30 kişiye corona virüs bulaştı

Türkiye

Hasta ziyaretinde 30 kişiye corona virüs bulaştı

Kocaeli Gölcük'te corona virüse yakalanan 90 yaşındaki H. E'ye ziyarete giden aynı aileden 30 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

04 Şubat 2021, Perşembe 09:42 Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 90 yaşındaki H.E. corona virüse yakalandı. Bir süre hastanede tedavi gören H.E., durumunda iyileşme olunca tedavisine evde devam edilmek üzere taburcu edildi. H.E.'nin evde devam eden tedavisi sırasında hasta ziyaretine gelen 30 akrabasında corona virüs tespit edildi. Farklı adreslerde oturan 30 akraba testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı.

Yaşanan olayı örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, corona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin başarılı olabilmesi için herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Hastalığın bulaşma hızını anlatmak için bu durumu örnek gösteren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Pehlevan, "Bir diğer konu ise taziye ve hastaneden çıkan kişilere yapılan geçmiş olsun ziyaretleri. Öyle bir örnek bugün geldi. Bir yaşlı büyüğümüze, ziyarete giden bütün aile fertlerinden 30’un üzerindeki kişinin corona virüs testleri maalesef pozitif çıktı. Dolayısıyla bu alınan önlemlerin etkili olması için kesinlikle önlemlere dikkat etmeliyiz. En azından bu süreçte, kendi çekirdek ailemizden başka kimseyle görüşmemeliyiz. İletişim araçlarımızla görüşmeliyiz. Sevgimizi ya da hasretimizi başka türlü gösterebiliriz. Okullar kapalı, kafeler kapalı, restoranlar kapalı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı var. Eğer biz gündüzleri sorumlu şekilde davranmazsak bu tedbirlerin büyük oranda boşa çıkacağını üzülerek görmekteyiz. Onun için kesinlikle maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

DHA



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