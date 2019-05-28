Hastanede bıçaklı kavga

Askerlik işlemleri için heyet raporu almak amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Salih P, evrak imzalatmak için ilgili doktorun bulunduğu polikliniğe gitti. Burada görevliler tarafından doktorun yoğun bakım servisinde bulunduğunun söylenmesi üzerine sinirlenen Salih P, kapıya vurmaya başladı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bu sırada muayene için orada bulunan Galip K. ile taşkınlık yapmaması için uyardığı Salih P. arasında tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Muayene olmak için hastanede bulunan Alparslan K. ile Yozgat’ta görevli polis memuru Yalçın B, kavgayı ayırmaya çalıştı.

Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahalesinin yanı sıra çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda Galip K, Alparslan K. ile Yalçın B, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Salih P. ile tedavisi tamamlanan Galip K, polis tarafından gözaltına alındı.

AA