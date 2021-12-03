Türkiye Hastanede karşılaşan husumetli aileler birbirine girdi: 2’si ağır 3 yaralı

Hastanede karşılaşan husumetli aileler birbirine girdi: 2’si ağır 3 yaralı

Türkiye

Hastanede karşılaşan husumetli aileler birbirine girdi: 2’si ağır 3 yaralı

Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi'nde, daha önce kız isteme nedeniyle husumetli olan 2 farklı aile fertleri arasında kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

03 Aralık 2021, Cuma 16:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgilere göre, daha önce kız alıp vermeden dolayı husumetli olan 2 aile fertleri, hastanede karşılaşınca sözlü tartışma yaşandı, tartışma kısa sürede bıçaklarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ç . Abbas Ç ve Burhan Y. Vücutlarının değişik yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

Kavgaya Hastane güvenliği ve polisi müdahale ederken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Yaralılardan Mehmet Ç ve Burhan Y’nin hayati tehlikeleri bulunduğundan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ve polis hastanede başka bir olayın oluşmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aselsan mevzusu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefete akıl veren çok olur
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
10 yıl önce/sonra
Rauf Tamer
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Fransa’dan Türkiye’ye moral veren haber
Hakan Çelik
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak