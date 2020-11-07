Türkiye Hastanede vefat eden adamın cebinden 90 bin liralık çek çalındı

Hastanede vefat eden adamın cebinden 90 bin liralık çek çalındı

Türkiye

Hastanede vefat eden adamın cebinden 90 bin liralık çek çalındı

İstanbul Silivri'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Nazım Toker'in hastanede cebinden 90 bin liralık çek çalındı.

07 Kasım 2020, Cumartesi 09:48 Son Güncelleme:
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İstanbul Silivri'de meydana gelen olayda kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 44 yaşındaki Nazım Toker'in cebinden 90 bin liralık çek çalındı. Eşinin şikayeti üzerine yapılan araştırmada, çeki çalanın Toker'in öldüğü hastanenin gece görevlisi isi T.K. olduğu belirlendi. T.K'nın çalıntı çeklerin tahsil edilmesi konusunda çeşitli internet forumlarında sorular sorduğu ortaya çıktı.

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Sabah'tan Zeynel Yaman'ın haberine göre, İstanbul'un Silivri ilçesinin tanınmış esnaflarından biri olan Nazım Toker (44), 5 Haziran akşamı kalp krizi geçirdi. Toker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ertesi gün Yeni Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi. Nazım Toker'in eşi Ayseni Toker, kocasının cebinde bir süredir tahsil edilmek üzere taşıdığı 90 bin liralık çekin kayıp olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

Polis soruşturma başlatırken, aile kayıp çekin izini sürdü. Ayseni Toker, çekin hastanede gece vardiyasında çalışan T.K. tarafından tahsil edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Araştırmada şüpheli T.K.'nin çalıntı çeklerin tahsil edilmesi konusunda çeşitli internet forumlarında sorular sorduğu da ortaya çıktı. T.K. gözaltına alınırken, babasının da önceki gün kendini tren raylarına atarak hayatına son verdiği öğrenildi. Toker'in elindeki çekin miktarında birçok kişinin alacağı olduğu iddia edildi.


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